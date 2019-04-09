Штаб Порошенко публикует на бордах и в газетах Путина, а не Зеленского
Президент Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
Об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой на своей странице в Facebook обнародовал аналитик общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко.
"Ну что. Волна второтуровой рекламы начинает нарастать. К счастью это продлится всего полторы недели. Фото: Киев. 9 апреля 2019. П.С.: фото сегодняшнее. Просто залито в альбом с политической агитацией созданным год назад. Поэтому у некоторых дату будет показывать как 6 марта 2018. Это дата создания альбома", - написал он.
В то же время, в агитационных палатках Петра Порошенко раздают газеты с подобным изображением.
Тираж составляет 4 млн экземпляров. Ответственная за выпуск: Южанина Н. П.
Напомним:
- Порошенко неоднократно в своей агитации подчеркивал, что страна выбирает главнокомандующего, который должен противостоять Путину.
- Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
- По закону, дебатыдолжны состояться в пятницу перед выборами, то есть 19 апреля.
- Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.