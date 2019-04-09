Штаб Порошенко публикует на бордах и в газетах Путина, а не Зеленского

Президент Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.

Об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой на своей странице в Facebook обнародовал аналитик общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко.

"Ну что. Волна второтуровой рекламы начинает нарастать. К счастью это продлится всего полторы недели. Фото: Киев. 9 апреля 2019. П.С.: фото сегодняшнее. Просто залито в альбом с политической агитацией созданным год назад. Поэтому у некоторых дату будет показывать как 6 марта 2018. Это дата создания альбома", - написал он.

В то же время, в агитационных палатках Петра Порошенко раздают газеты с подобным изображением.

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Фото: УП

Фото: УП

Напомним: