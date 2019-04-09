Боевики накрыли Павлополь минометным и гранатометным огнем

992 просмотра 992 просмотра
Вторник, 9 апреля 2019, 19:12

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли украинские опорные пункты.

В частности, они обстреляли их у Павлополя из 120 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и БПМ. Также под огонь различных систем и стрелкового оружия попали позиции ООС у Авдеевки.

Из ручных противотанковых гранатометов были обстреляны опорные пункты ООС у Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - из 82 и 120 мм минометов районе Катериновки, из 120 мм минометов у Новоалександровки и еще дважды из 82 мм минометов и стрелкового оружия - в районе села Золотое 4.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе ОРДЛО Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Война на востоке: 13 обстрелов, оккупанты применяют артиллерию, есть потери 9 апреля 2019, 07:55
Боевики накрыли минометным огнем Водяное, есть погибший и раненые 8 апреля 2019, 18:32
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 раненый 8 апреля 2019, 07:40
Все новости
Главные новости
Штаб Порошенко о Путине на бордах: Разрешения у убийцы не спрашивали
У кого из руководителей госкомпаний наибольшие зарплаты. Топ-30
Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента
Под офисом Зеленского собралась толпа
Все новости
исследование

Лучше худеть семьей!

Фото

Как выглядят литовские собаки

Фото

Йога с животными? Это двойное удовольствие!

Поиск по сайту
Архив
Весь архів