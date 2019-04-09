Боевики накрыли Павлополь минометным и гранатометным огнем

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли украинские опорные пункты.

В частности, они обстреляли их у Павлополя из 120 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и БПМ. Также под огонь различных систем и стрелкового оружия попали позиции ООС у Авдеевки.

Из ручных противотанковых гранатометов были обстреляны опорные пункты ООС у Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил - из 82 и 120 мм минометов районе Катериновки, из 120 мм минометов у Новоалександровки и еще дважды из 82 мм минометов и стрелкового оружия - в районе села Золотое 4.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.