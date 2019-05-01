Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку Мадуро

В демонстрациях в Венесуэле пострадали почти 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут полное эмбарго и санкции против Кубы, если кубинские войска не прекратят в полном объеме операции в Венесуэле.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если кубинские войска и вооруженные формирования не прекратят немедленно военные и другие операции, причиняющие гибель и нарушающие Конституцию Венесуэлы, то полное и комплексное эмбарго вместе с санкциями высочайшего уровня будут введены в отношении острова", - заявил Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 квітня 2019 р.

Он выразил надежду, что кубинские военные мирно вернутся домой.

Как сообщалось, ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях.

По данным AFP пострадало уже 69 человек.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу, но Россия его переубедила.

#BREAKING Health services report 69 injured during Venezuela clashes pic.twitter.com/4SHwEJrSNv — AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2019 р.

Напомним: