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Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку Мадуро

Среда, 1 мая 2019, 01:02

В демонстрациях в Венесуэле пострадали почти 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут полное эмбарго и санкции против Кубы, если кубинские войска не прекратят в полном объеме операции в Венесуэле.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если кубинские войска и вооруженные формирования не прекратят немедленно военные и другие операции, причиняющие гибель и нарушающие Конституцию Венесуэлы, то полное и комплексное эмбарго вместе с санкциями высочайшего уровня будут введены в отношении острова", - заявил Трамп.

Он выразил надежду, что кубинские военные мирно вернутся домой.

Как сообщалось,  ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.

Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях.

По данным AFP пострадало уже 69 человек.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу, но Россия его переубедила.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.

Темы: ВенесуэлаТрамп
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