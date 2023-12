Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку Мадуро

В демонстрациях в Венесуэле пострадали почти 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут полное эмбарго и санкции против Кубы, если кубинские войска не прекратят в полном объеме операции в Венесуэле.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если кубинские войска и вооруженные формирования не прекратят немедленно военные и другие операции, причиняющие гибель и нарушающие Конституцию Венесуэлы, то полное и комплексное эмбарго вместе с санкциями высочайшего уровня будут введены в отношении острова", - заявил Трамп.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island!