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Мюллер отрицает выводы Минюста, что Трамп не препятствовал правосудию

Среда, 1 мая 2019, 05:56

Специальный прокурор Роберт Мюллер возражает против выводов Минюста США, основанных на его расследовании российского вмешательства в выборы, о том, что Трамп не препятствовал правосудию.

Об этом Мюллер написал в письме генеральному прокурору Уильяму Барру, ссылаясь на источники в министерстве, пишет The New York Times.

Какие конкретные возражения высказал Мюллер в своем письме неясно, но представитель министерства юстиции заявил, что он "выразил разочарование по поводу отсутствия контекста" в представлении Барра своих выводов о препятствии правосудию.

Барр, который должен дать показания о расследовании перед комитетом Сената по правосудию, публично заявил, что он не согласен с некоторыми правовыми доводами в докладе Мюллера.

Проблемой для Мюллера является то, как Барр повлиял на общественное мнение о результатах расследования, направив в марте в Конгресс письмо, которое содержало мало подробностей, но создавало впечатление, что прокурор не нашел никаких нарушений, и позволив Трампу заявить о своем полном оправдании.

Как указывает The New York Times, обнародованный 18 апреля доклад показывает президента не таким уж невиновным и указывает на то, что, по мнению Мюллера, существуют серьезные доказательства того, что Трамп препятствовал правосудию.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.

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Темы: ТрампСШАРосcия
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