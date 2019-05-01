Мюллер отрицает выводы Минюста, что Трамп не препятствовал правосудию
Специальный прокурор Роберт Мюллер возражает против выводов Минюста США, основанных на его расследовании российского вмешательства в выборы, о том, что Трамп не препятствовал правосудию.
Об этом Мюллер написал в письме генеральному прокурору Уильяму Барру, ссылаясь на источники в министерстве, пишет The New York Times.
Какие конкретные возражения высказал Мюллер в своем письме неясно, но представитель министерства юстиции заявил, что он "выразил разочарование по поводу отсутствия контекста" в представлении Барра своих выводов о препятствии правосудию.
Барр, который должен дать показания о расследовании перед комитетом Сената по правосудию, публично заявил, что он не согласен с некоторыми правовыми доводами в докладе Мюллера.
Проблемой для Мюллера является то, как Барр повлиял на общественное мнение о результатах расследования, направив в марте в Конгресс письмо, которое содержало мало подробностей, но создавало впечатление, что прокурор не нашел никаких нарушений, и позволив Трампу заявить о своем полном оправдании.
Как указывает The New York Times, обнародованный 18 апреля доклад показывает президента не таким уж невиновным и указывает на то, что, по мнению Мюллера, существуют серьезные доказательства того, что Трамп препятствовал правосудию.
Напомним:
- 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.