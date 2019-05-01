Мюллер отрицает выводы Минюста, что Трамп не препятствовал правосудию

1359 просмотров
Среда, 1 мая 2019, 05:56

Специальный прокурор Роберт Мюллер возражает против выводов Минюста США, основанных на его расследовании российского вмешательства в выборы, о том, что Трамп не препятствовал правосудию.

Об этом Мюллер написал в письме генеральному прокурору Уильяму Барру, ссылаясь на источники в министерстве, пишет The New York Times.

Какие конкретные возражения высказал Мюллер в своем письме неясно, но представитель министерства юстиции заявил, что он "выразил разочарование по поводу отсутствия контекста" в представлении Барра своих выводов о препятствии правосудию.

Барр, который должен дать показания о расследовании перед комитетом Сената по правосудию, публично заявил, что он не согласен с некоторыми правовыми доводами в докладе Мюллера.

Проблемой для Мюллера является то, как Барр повлиял на общественное мнение о результатах расследования, направив в марте в Конгресс письмо, которое содержало мало подробностей, но создавало впечатление, что прокурор не нашел никаких нарушений, и позволив Трампу заявить о своем полном оправдании.

Как указывает The New York Times, обнародованный 18 апреля доклад показывает президента не таким уж невиновным и указывает на то, что, по мнению Мюллера, существуют серьезные доказательства того, что Трамп препятствовал правосудию.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США Росcия
powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку Мадуро 1 мая 2019, 01:02
Трамп все чаще делает ложные заявления - WP 30 апреля 2019, 00:24
В Германии отреагировали на решение Трампа о торговле оружием 27 апреля 2019, 18:59
Все новости
Главные новости
InformNapalm доказал, что РФ испытывает на Донбассе систему орбитального подавления
Порошенко позвонил Зеленскому
Зеленский объявил конкурс на должность спикера президента
ЦИК объявила официальные результаты выборов президента
Все новости
исследование

Черный перец вреден или полезен?

исследование

Завтрак не так уж и важен

психология

5 советов как преодолеть тревожность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів