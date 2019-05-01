Facebook меняет дизайн и добавляет новые возможности

Компания Facebook Inc. представила новый дизайн соцсети, теперь больше внимания уделяется группам и личному общению пользователей.

Об этом пишет Bloomberg

Изменения, о которых было объявлено на ежегодной конференции F8 в Калифорнии, делают для пользователей сервиса группы основной частью общения в соцсети.

Новый дизайн для мобильного приложения выделяет группы, к которым присоединились пользователи, и показывает персонализированную ленту событий во всех группах, в которые входит пользователь, на специальной вкладке.

Приложение также меняет цвет - оно ​​будет оформлено в белом цвете вместо традиционного синего цвета.

Группы, которые могут быть общедоступными или частными, могут использоваться для связи между друзьями на расстоянии, объединять людей со схожими интересами или увлечениями и организовывать мероприятия.

Facebook представит множество других новых функций. Служба Facebook Dating получит функцию Secret Crush, которая позволяет людям "проявлять интерес" к девяти своим друзьям в Facebook. Если один из них состоит в Facebook Dating, он получит уведомление о том, что кто-то влюблен в него.

Если этот человек ранее добавил поклонника в свой список Secret Crush, Facebook покажет совпадение.

Соцсеть также поможет наладить не романтические отношения. Функция "Встречайте новых друзей" будет давать рекомендации, основанные на некоторых совпадениях, например, проживание в том же городе или работа в той же компании.

Facebook обновит сервис электронной коммерции Marketplace. Люди, которые продают товары на Marketplace, скоро смогут принимать оплату напрямую через Facebook, включая стоимость доставки.

Компания также стремится интегрировать различные онлайн-свойства Facebook, позволяя пользователям отправлять сообщения между WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

По словам генерального директора компании Марка Цукерберга, эти изменения являются крупнейшими за последние пять лет. В течение последних двух лет компания все активнее продвигает использование групп, поскольку люди избегают публичных публикаций на страницах и ищут более интимные способы общения с друзьями и семьей.

Цукерберг повторил планы по созданию социальной платформы, ориентированной на конфиденциальность.

"У нас сейчас не самая сильная репутация в сфере конфиденциальности, - сказал он. - Нам нужно изменить способ работы компании сегодня".

В марте Цукерберг заявил, что Facebook проводит масштабную переработку, чтобы сосредоточиться на частном и зашифрованном общении, признавая, что все больше людей хотят взаимодействовать в частном порядке или в более интимных группах.

Напомним: