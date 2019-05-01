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У Зеленского говорят, что пентхауз в Ливадии купили по рыночной цене

Среда, 1 мая 2019, 15:05
У Зеленского говорят, что пентхауз в Ливадии купили по рыночной цене

В пресс-службе победителя президентских выборов Владимира Зеленского утверждают, что квартира в Крыму была приобретена Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы относительно публикации агентства Reuters о том, что квартира в Ливадии была приобретена по цене, более чем вдвое ниже рыночной.

"Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что из-за незаконной аннексию Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве.

Кроме того, там напомнили, что эта квартира была официально задекларирована Зеленским.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" - абсолютно безосновательна", - говорится в заявлении.

Напомним:

  • В среду агентство Reuters опубликовало статью о том, что жена новоизбранного президента Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКрымнедвижимость
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