Кампанию Зеленского финансировали преимущественно физлица и партия – ЧЕСНО

Победитель выборов президента Владимир Зеленский задекларировал 143 миллионов гривен расходов в первом туре выборов.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО, которое проанализировало окончательный финансовый отчет Зеленского о расходах в первом туре.

Избирательный фонд Зеленского пополнялся из разных источников: вклады физических лиц - 71,7 млн грн и от партии "Слуга народа" - 65,9 млн, собственные средства кандидата – 11,7 млн, вклады юридических лиц – 7,1 млн.

Среди 5 доноров, которые сделали наибольшие взносы в фонд Зеленского - компании ООО "Агроче Плюс" и ООО "Интеренерготрейд", которые перечислили на счет кандидата по 3 миллиона гривен. Оба бизнеса зарегистрированы в Черкасской области и занимаются оптовой торговлей: первая - зерном, вторая - топливом.

Среди частных взносодателей, которые профинансировали избирательную кампанию - коллеги Зеленского по 95 кварталу, члены "Команды Зеленского", бывшие нардепы.

75% средств (около 107 млн) из избирательного фонда Зеленского пошло на трансляцию рекламы на ТВ.

Зеленский заказывал телерекламу на большинстве национальных телеканалов: ICTV - на 19 млн, СТБ и 1+1 - по 17 млн, ТРК "Украина" – 16,6 млн, Интер – 13,7 млн, Новый Канал – 10,5 млн.

22,5 млн (16% фонда) победитель президентских выборов потратил на размещение рекламы на внешних носителях. Эти средства получила одна компания - ООО "Концепт Медиа".

Напомним: