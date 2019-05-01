Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кампанию Зеленского финансировали преимущественно физлица и партия – ЧЕСНО

Среда, 1 мая 2019, 15:31
Кампанию Зеленского финансировали преимущественно физлица и партия – ЧЕСНО

Победитель выборов президента Владимир Зеленский задекларировал 143 миллионов гривен расходов в первом туре выборов.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО, которое проанализировало окончательный финансовый отчет Зеленского о расходах в первом туре.

Избирательный фонд Зеленского пополнялся из разных источников: вклады физических лиц - 71,7 млн грн и от партии "Слуга народа" - 65,9 млн, собственные средства кандидата – 11,7 млн, вклады юридических лиц – 7,1 млн.

Среди 5 доноров, которые сделали наибольшие взносы в фонд Зеленского - компании ООО "Агроче Плюс" и ООО "Интеренерготрейд", которые перечислили на счет кандидата по 3 миллиона гривен. Оба бизнеса зарегистрированы в Черкасской области и занимаются оптовой торговлей: первая - зерном, вторая - топливом.

Среди частных взносодателей, которые профинансировали избирательную кампанию - коллеги Зеленского по 95 кварталу, члены "Команды Зеленского", бывшие нардепы.

75% средств (около 107 млн) из избирательного фонда Зеленского пошло на трансляцию рекламы на ТВ.

Зеленский заказывал телерекламу на большинстве национальных телеканалов: ICTV - на 19 млн, СТБ и 1+1 - по 17 млн, ТРК "Украина" – 16,6 млн, Интер – 13,7 млн, Новый Канал – 10,5 млн.

22,5 млн (16% фонда) победитель президентских выборов потратил на размещение рекламы на внешних носителях. Эти средства получила одна компания - ООО "Концепт Медиа".

Напомним:

  • Ранее движение ЧЕСНО также опубликовало результаты анализа окончательного финансового отчета Петра Порошенко за расходы в первом туре выборов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019Зеленскийденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: