МИД о "паспортной агрессии" Путина: решения РФ - юридически ничтожны

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Среда, 1 мая 2019, 20:33

Украина не признает нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, обнародованном вечером 1 мая в ответ на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

"Обнародованый указ президента РФ ... как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны украинской стороной", - заявили в украинском МИДе.

"Особенно цинична задекларированная цель принятых российской стороной решений - "защита прав и свобод человека и гражданина", поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации РФ части АР Крым и г.Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - заявили в дипучреждении.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД.

"Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины", - говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД заявили, что Украина "продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим".

"Ожидаем от наших международных партнеров усиления санкций против кремлевского режима", - отметили в МИД Украины.

Зарубежным дипучреждениям Украины поручено "безотлагательно информировать иностранные столицы о "паспортной агресси" Российской Федерации".

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.
  • 1 мая президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО Путин паспорт МИД
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