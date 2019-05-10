Освобождение моряков: Зеркаль рассказала подробности о первом заседании трибунала ООН

877 просмотров
Пятница, 10 мая 2019, 02:31

Слушания Международного трибунала по морскому праву по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков продлятся 3 часа.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы МИД, глава делегации Украины в Международном трибунале Елена Зеркаль.

Она отметила, что подготовка к слушаниям занимает гораздо больше времени, чем собственно судебное заседание.

"В международном публичном праве, возможно, как нигде, важно мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций. Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, кома, сноска - буквально все весит и может стать решающим. И не важно, речь идет о выступлении, письменном документе, или одном из сотен приложений к документам", - написала Зеркаль.

Глава делегации Украины в Международном трибунале подчеркнула, что РФ противодействует попыткам Киева доказать, что моряков захватили и удерживают незаконно.

"Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах вы можете увидеть, как Россия упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым", - заявила она.

По словам Зеркаль, на заседании 10 мая на поддержку Украины выступят представители юридической компании Covington & Burling Марни Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.

В июне к слушаниям присоединится Стерлингский профессор международного права Йельского университета Гарольд Коу.

Читайте также: "Суд о войне и мире: чего ждать от трибунала ООН по делу о нападении РФ на Азове".

Напомним:

  • Слушания по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков состоятся 10 мая в Гамбурге.
  • Украина рассчитывает, что Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге примет ее аргументы по делу о незаконно задержанных в Керченском проливе 24 моряках, после чего Россия будет вынуждена выполнить это решение.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МИД моряки ООН Украина Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В авиакатастрофе в "Шереметьево" пострадала украинка 6 мая 2019, 18:29
Украинцам не советуют ехать на отдых в Тунис: МИД рассказал о рисках 3 мая 2019, 08:08
МИД о "паспортной агрессии" Путина: решения РФ - юридически ничтожны, требуем отмены 1 мая 2019, 20:33
Все новости
Главные новости
"Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет - Садовый
Укртранснафта определила дату переговоров с РФ о нефти из "Дружбы"
Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили домой - РФ
Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
Все новости
Фото

11 вещей, которых, надеемся, нет в вашем гардеробе

Опыт

Как это – держать хищника в доме

здоровье

Когда стоит проверить слух и как его сохранить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів