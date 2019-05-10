Освобождение моряков: Зеркаль рассказала подробности о первом заседании трибунала ООН

Слушания Международного трибунала по морскому праву по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков продлятся 3 часа.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы МИД, глава делегации Украины в Международном трибунале Елена Зеркаль.

Она отметила, что подготовка к слушаниям занимает гораздо больше времени, чем собственно судебное заседание.

"В международном публичном праве, возможно, как нигде, важно мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций. Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, кома, сноска - буквально все весит и может стать решающим. И не важно, речь идет о выступлении, письменном документе, или одном из сотен приложений к документам", - написала Зеркаль.

Глава делегации Украины в Международном трибунале подчеркнула, что РФ противодействует попыткам Киева доказать, что моряков захватили и удерживают незаконно.

"Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах вы можете увидеть, как Россия упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым", - заявила она.

По словам Зеркаль, на заседании 10 мая на поддержку Украины выступят представители юридической компании Covington & Burling Марни Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.

В июне к слушаниям присоединится Стерлингский профессор международного права Йельского университета Гарольд Коу.

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Напомним: