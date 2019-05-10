Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана

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Пятница, 10 мая 2019, 23:33

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

Об этом он сообщил в Facebook, добавив, что повторно пообщался с прокурорами 10 мая.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества", - сказал Порошенко.

Он выразил убеждение, все виновные должны быть обязательно наказаны.

Напомним:

  • Ранее Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана.
  • Сообщалось, что в это время он принимал участие в церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины.
  • Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания, когда у него не запланированы официальные мероприятия, а следователи должны согласовывать с ним график допросов.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Генпрокуратура Майдан


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