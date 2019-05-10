Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

Об этом он сообщил в Facebook, добавив, что повторно пообщался с прокурорами 10 мая.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества", - сказал Порошенко.

Он выразил убеждение, все виновные должны быть обязательно наказаны.

Напомним: