Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Пятница, 10 мая 2019, 23:33
Действующий президент Петр Порошенко заявил, что повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.
Об этом он сообщил в Facebook, добавив, что повторно пообщался с прокурорами 10 мая.
"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества", - сказал Порошенко.
Он выразил убеждение, все виновные должны быть обязательно наказаны.
Напомним:
- Ранее Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана.
- Сообщалось, что в это время он принимал участие в церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины.
- Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания, когда у него не запланированы официальные мероприятия, а следователи должны согласовывать с ним график допросов.
Украинская правда