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В Средиземном море утонули несколько десятков беженцев

Суббота, 11 мая 2019, 00:33

Не менее 65 человек утонули в Средиземном море на пути из Африки в Европу в пятницу, 10 мая.

Об этом пишет DW.

Как сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), лодка с мигрантами затонула примерно в 83 километрах от побережья Туниса. Местное новостное агентство TAP сообщает как минимум о 70 погибших. По оценке UNHCR, речь идет о крупнейшей трагедии с беженцами за последние месяцы.

Оказавшиеся неподалеку от места крушения лодки рыбаки, по некоторым данным, спасли 16 человек. Один человек доставлен в больницу. Остальные ждут разрешения сойти на берег в порту тунисского курортного города Зарзис.

По сообщениям местных властей, на лодке в подавляющем большинстве находились мигранты из государств, расположенных южнее пустыни Сахара. Они отправились в путь поздним вечером 9 мая из ливийского портового города Зуара в направлении Европы, планируя нелегально высадиться в Италии. Как сообщает UNHCR со слов выживших мигрантов, лодку опрокинули высокие волны.

По данным ООН, за первые четыре месяца 2019 года на пути между Ливией и Европой уже погибли 164 человека. Ответственность за спасательные  работы в этом районе Средиземноморья с июня 2018 года несет береговая служба Ливии, уточняет агентство AFP.

Темы: беженцымиграцияжертвыООН
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