В Средиземном море утонули несколько десятков беженцев

381 просмотр
Суббота, 11 мая 2019, 00:33

Не менее 65 человек утонули в Средиземном море на пути из Африки в Европу в пятницу, 10 мая.

Об этом пишет DW.

Как сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), лодка с мигрантами затонула примерно в 83 километрах от побережья Туниса. Местное новостное агентство TAP сообщает как минимум о 70 погибших. По оценке UNHCR, речь идет о крупнейшей трагедии с беженцами за последние месяцы.

Оказавшиеся неподалеку от места крушения лодки рыбаки, по некоторым данным, спасли 16 человек. Один человек доставлен в больницу. Остальные ждут разрешения сойти на берег в порту тунисского курортного города Зарзис.

По сообщениям местных властей, на лодке в подавляющем большинстве находились мигранты из государств, расположенных южнее пустыни Сахара. Они отправились в путь поздним вечером 9 мая из ливийского портового города Зуара в направлении Европы, планируя нелегально высадиться в Италии. Как сообщает UNHCR со слов выживших мигрантов, лодку опрокинули высокие волны.

По данным ООН, за первые четыре месяца 2019 года на пути между Ливией и Европой уже погибли 164 человека. Ответственность за спасательные  работы в этом районе Средиземноморья с июня 2018 года несет береговая служба Ливии, уточняет агентство AFP.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: беженцы миграция жертвы ООН


powered by lun.ua
Материалы по теме
Депортация, а не интеграция: Дания приняла новую политику в отношении беженцев 22 февраля 2019, 13:13
В ООН заявляют об увеличении числа беженцев в мире 7 января 2019, 03:21
Генассамблея ООН приняла миграционный пакт 20 декабря 2018, 01:33
Все новости
Главные новости
У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в египетском отеле
Зеленский обратился к Раде: Вы должны остановить политические судороги хромой утки
34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен: все заболели
Адвокат Трампа собирается в Украину на встречу с Зеленским
Все новости
психология

6 простых цитат, которые заставят вас задуматься над методами воспитания детей

еда

Почему не стоит бояться здоровых углеводов

Фотопроект

Невероятная фотосессия информирует о людях с особенностями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів