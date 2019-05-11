#KyivNotKiev: Аэропорт Таллинна исправил ошибку, Хельсинки готовятся
Международный аэропорт Таллинна имени Леннарта Мери исправил написание названия города Киева латиницей в соответствии с украинской транслитерации. Процесс изменения правописания украинских городов продолжается в аэропорту Хельсинки.
Об этом сообщили украинские дипломаты в Эстонии и Финляндии.
"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в twitter.
Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише #KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти😉 pic.twitter.com/gxUDq9KPKn— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 травня 2019 р.
В этот же день украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в Финляндии Илья Квас распространил заявление аэропорта Хельсинки, что "изменения в подходе". Такой ответ в аэропорту оказали на вопрос дипломата в Twitter.
"Похоже, что и в Финляндии лед тронулся", - прокомментировал его Квас.
Схоже, що і в Фінляндії крига скресла. Аеропорт Гельсінкі Вантаа @HelsinkiAirport в процесі зміни на правильне написання міста Київ. Очікуємо на остаточне підтвердження #KyivNotKiev https://t.co/i9puJC703n— Illya Kvas (@KvasIllya) 10 травня 2019 р.
Напоминаем:
- 8 мая аэропорт Вены начал писать название Киева латиницей согласно украинской транслитерации.
- В этот же день аэропорт Тиват в Черногории присоединился к кампании по корректному употреблению географических названий Украины латиницей.
- Напомним, в марте один из крупнейших международных аэропортов мира – стамбульский аэропорт имени Ататюрка – начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса согласно украинской транслитерации.
- В октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.