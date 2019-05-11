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#KyivNotKiev: Аэропорт Таллинна исправил ошибку, Хельсинки готовятся

Суббота, 11 мая 2019, 01:04

Международный аэропорт Таллинна имени Леннарта Мери исправил написание названия города Киева латиницей в соответствии с украинской транслитерации. Процесс изменения правописания украинских городов продолжается в аэропорту Хельсинки.

Об этом сообщили украинские дипломаты в Эстонии и Финляндии.

"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в twitter.

В этот же день украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в Финляндии Илья Квас распространил заявление аэропорта Хельсинки, что "изменения в подходе". Такой ответ в аэропорту оказали на вопрос дипломата в Twitter.

"Похоже, что и в Финляндии лед тронулся", - прокомментировал его Квас.

Напоминаем:

  • 8 мая аэропорт Вены начал писать название Киева латиницей согласно украинской транслитерации.
  • В этот же день аэропорт Тиват в Черногории присоединился к кампании по корректному употреблению географических названий Украины латиницей.
  • Напомним, в марте один из крупнейших международных аэропортов мира – стамбульский аэропорт имени Ататюрка – начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса согласно украинской транслитерации.
  • В октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭстонияФинляндияаэропорт
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