Международный аэропорт Таллинна имени Леннарта Мери исправил написание названия города Киева латиницей в соответствии с украинской транслитерации. Процесс изменения правописания украинских городов продолжается в аэропорту Хельсинки.

Об этом сообщили украинские дипломаты в Эстонии и Финляндии.

"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в twitter.

Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише #KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти😉 pic.twitter.com/gxUDq9KPKn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 травня 2019 р.

В этот же день украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в Финляндии Илья Квас распространил заявление аэропорта Хельсинки, что "изменения в подходе". Такой ответ в аэропорту оказали на вопрос дипломата в Twitter.

"Похоже, что и в Финляндии лед тронулся", - прокомментировал его Квас.

Схоже, що і в Фінляндії крига скресла. Аеропорт Гельсінкі Вантаа @HelsinkiAirport в процесі зміни на правильне написання міста Київ. Очікуємо на остаточне підтвердження #KyivNotKiev https://t.co/i9puJC703n — Illya Kvas (@KvasIllya) 10 травня 2019 р.

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