В Киеве могут ограничить вход на три станции метро
Суббота, 11 мая 2019, 09:24
В Киеве в субботу из-за проведения футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).
"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Украинская правда