В Киеве могут ограничить вход на три станции метро

2050 просмотров
Суббота, 11 мая 2019, 09:24

В Киеве в субботу из-за проведения футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев метро


powered by lun.ua
Материалы по теме
Двое военных погибли в ДТП в Киеве 10 мая 2019, 14:15
В Киеве вспомнили о Сенцове и высадили цветы 10 мая 2019, 13:27
В Киеве задержали мать Бережной 9 мая 2019, 11:38
Все новости
Главные новости
Адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов президента"
Безос представил космический аппарат для полетов на Луну
В Раде появилась идея провести инаугурацию на стадионе
У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в египетском отеле
Все новости
Опыт

Один день с машинистом киевского метро

мнение

5 признаков того, что мы неправильно моемся в душе

Опыт

Как это – держать хищника в доме

Поиск по сайту
Архив
Весь архів