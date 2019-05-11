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В Киеве могут ограничить вход на три станции метро

Суббота, 11 мая 2019, 09:24

В Киеве в субботу из-за проведения футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Киевметро
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