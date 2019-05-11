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Порошенко в понедельник поедет в Брюссель

Суббота, 11 мая 2019, 09:48

В понедельник действующий президент Петр Порошенко встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Как сообщает сайт Европейского Совета, встреча состоится в 16:45 по местному времени.

В этот день в Брюсселе также запланированы мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Напомним:

  • "Восточное партнерство" - политика Европейского Союза, имеющая целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС и являющаяся продолжением восточного направления существующей Европейской политики соседства. "Восточное партнерство" было торжественно открыто Европейским Союзом в Праге 7 мая 2009 года.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЕС
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