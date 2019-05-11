Порошенко в понедельник поедет в Брюссель

В понедельник действующий президент Петр Порошенко встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Как сообщает сайт Европейского Совета, встреча состоится в 16:45 по местному времени.

В этот день в Брюсселе также запланированы мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Напомним: