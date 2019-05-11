Порошенко в понедельник поедет в Брюссель

1085 просмотров
Суббота, 11 мая 2019, 09:48

В понедельник действующий президент Петр Порошенко встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Как сообщает сайт Европейского Совета, встреча состоится в 16:45 по местному времени.

В этот день в Брюсселе также запланированы мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Напомним:

  • "Восточное партнерство" - политика Европейского Союза, имеющая целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС и являющаяся продолжением восточного направления существующей Европейской политики соседства. "Восточное партнерство" было торжественно открыто Европейским Союзом в Праге 7 мая 2009 года.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Анатомия реванша 11 мая 2019, 08:00
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана 10 мая 2019, 23:33
Гройсман: С Порошенко обсуждаем возможные политические сценарии 10 мая 2019, 21:24
Все новости
Главные новости
Адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов президента"
Безос представил космический аппарат для полетов на Луну
В Раде появилась идея провести инаугурацию на стадионе
У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в египетском отеле
Все новости
Опыт

Один день с машинистом киевского метро

мнение

5 признаков того, что мы неправильно моемся в душе

Опыт

Как это – держать хищника в доме

Поиск по сайту
Архив
Весь архів