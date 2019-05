Волкер: Россия ухудшила жизнь русскоязычных на Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия за время агрессии в Украине ухудшила жизнь даже русскоязычных Донбасса, о которых якобы заботится.

Об этом он написал в Twitter в пятницу.

For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.



🇷🇺 should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to 🇺🇦 control. https://t.co/DToaIrN3dP