Волкер: Россия ухудшила жизнь русскоязычных на Донбассе

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Суббота, 11 мая 2019, 10:21

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия за время агрессии в Украине ухудшила жизнь даже русскоязычных Донбасса, о которых якобы заботится.

Об этом он написал в Twitter в пятницу.

"За последние 5 лет российские боевики и ставленники ухудшили жизнь людей на Донбассе, включая русскоязычных, о которых, как они говорят, они заботятся", - отметил Волкер.

Он добавил, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения, позволить восстановление Донбасса и его возвращение под контроль Украины.

Украинская правда

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Темы: США Донбасс


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