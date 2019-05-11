Волкер: Россия ухудшила жизнь русскоязычных на Донбассе
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия за время агрессии в Украине ухудшила жизнь даже русскоязычных Донбасса, о которых якобы заботится.
Об этом он написал в Twitter в пятницу.
For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 мая 2019 г.
🇷🇺 should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to 🇺🇦 control. https://t.co/DToaIrN3dP
"За последние 5 лет российские боевики и ставленники ухудшили жизнь людей на Донбассе, включая русскоязычных, о которых, как они говорят, они заботятся", - отметил Волкер.
Он добавил, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения, позволить восстановление Донбасса и его возвращение под контроль Украины.