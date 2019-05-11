На территории Славянской ТЭС в Донецкой области произошел пожар

В субботу на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" в Донецкой области произошел пожар в металлическом пылепроводе.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на территории ТЭС в городе Николаевка Славянского района поступило в 5:47 на телефон службы спасения "101".

Фото ГСЧС

"Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м. И поставляет угольную пыль с пылеподготовительного цеха в котлотурбиный цех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок пылепровода был оперативно перекрыт и осуществлены необходимые меры для его охлаждения.

Пожар был локализован в 06:48 и ликвидирован в 7:51.

"Данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили спасатели.