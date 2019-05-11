"Укрзализныця" обнаружила растрату более 50 млн грн
ПАО "Укрзализныця" выявило неправомерное начисление выплат работникам вагонного участка станции "Киев-Пассажирский" в 2018 году.
"Прежнее руководство производственного подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский" филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" скрыло 50,9 млн грн, начисленных как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам", - говорится на сайте "Укрзализныци" в субботу.
Нарушения выявлены департаментом внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци" по результатам внеплановой проверки подразделения по инициативе руководства общества.
Так, в ходе проверки деятельности компании за период с 1 января по 31 октября 2018 года выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась материальная помощь на оздоровление при уходе в ежегодный отпуск в размере двух окладов, в том числе 2-3 раза в год.
Например, отмечается, что руководитель этого вагонного участка по своему заявлению безосновательно получил материальной помощи на оздоровление в июле 2018 года в размере двух окладов - на общую сумму 45100 грн.
В ходе проверки также установлен факт выделения более 165 тысяч грн в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая в момент выплаты отсутствовала на рабочем месте, фактически находясь на больничном, в ежегодном или учебном отпуске.
Проверкой также установлено, что бывшими руководителем вагонного участка станции Киев-Пассажирский и главным бухгалтером не контролировалось начисления заработной платы в соответствии с действующим законодательством.
"Более того, они своими устными указаниями заставляли своих подчиненных работников проводить начисления средств без соответствующих нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа от выполнения поставленных ими задач угрожали увольнением или физической расправой", - сообщили в "Укрзализныце".
Там отметили, что материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
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