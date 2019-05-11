Зеленский встретился с послом Китая

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Суббота, 11 мая 2019, 12:40

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.

Об этом Зеленский сообщил в субботу в Twitter.

"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что для Украины также важен опыт Китая и инвестиции.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Китай


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