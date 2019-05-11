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Зеленский встретился с послом Китая

Суббота, 11 мая 2019, 12:40

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.

Об этом Зеленский сообщил в субботу в Twitter.

"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что для Украины также важен опыт Китая и инвестиции.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКитай
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