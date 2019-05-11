Зеленский встретился с послом Китая
Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.
Об этом Зеленский сообщил в субботу в Twitter.
Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції. pic.twitter.com/AYOTklICJV— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 травня 2019 р.
"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что для Украины также важен опыт Китая и инвестиции.
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