Садовый хочет быть премьером и обещает до 80% новых лиц в списке

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что готов идти на выборы в парламент и бороться за место премьер-министра.

Об этом он сказал на отчетном 18-м съезде партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - заявил Садовый.

Он также сообщил, что в избирательном списке партии на парламентских выборах будет большинство новых лиц.

"В будущем списке "Самопомочи" до 70-80% будут новые лица для украинского парламента", - сказал Садовый.

По его словам, среди них будут лидеры партии из областей, представители профсоюзов и общественных организаций, которые пройдут праймериз.

"Мы все с вами поддерживаем закон об открытых списках. Я считаю, что мы, если поддерживаем этот закон, должны как партия применить его на себе, чтобы провести отбор будущих кандидатов в Верховную Раду максимально открыто и прозрачно", - сказал Садовый.

Он отметил, что цель "Самопомочи" – на следующих парламентских выборах удвоить или утроить результат политсилы, полученный в 2014 году.

В субботу съезд партии должен избрать лидера и руководящие органы. Трехгодичные полномочия Садового, возглавляющего партию, истекли.

Садовый является городским головой Львова с апреля 2006 года. В 2019 году баллотировался на пост президента, но 5 марта (до голосования) снял свою кандидатуру.