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Филарет считает, что УПЦ КП до сих пор существует. Минкульт говорит, что нет

Суббота, 11 мая 2019, 16:13
Филарет считает, что УПЦ КП до сих пор существует. Минкульт говорит, что нет
Фото Радио Свобода

Министерство культуры заявляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в Православную церковь Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства в ответ на заявления почетного патриарха ПЦУ Филарета о том, что УПЦ КП до сих пор существует.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины", - заявили в Минкульте.

Там добавили, что на основании упомянутого решения Поместного собора министерством были признаны утратившими силу приказы о регистрации устава УПЦ КП.

"В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности", - говорится в заявлении.

9 мая в интервью ТСН Филарет заявил, что УПЦ КП не ликвидирована.

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - сказал он.

Кроме того, по данным СМИ, патриарх Филарет направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.

Епифаний сообщил ТСН, что его на эту встречу не приглашали.

После этого на сайте бывшей УПЦ КП опубликовали резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.

 

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с Патриархом Филаретом?", - говорится в обращении.

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Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийФиларетцерковь
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