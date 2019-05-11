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В воскресенье в Киеве изменят движение транспорта: марафон

Суббота, 11 мая 2019, 17:23
В воскресенье в Киеве изменят движение транспорта: марафон
фото - Укринформ

В воскресенье, 12 мая, с 8:00 до 15:30 движение наземного общественного транспорта будет изменено в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "ІV Kyiv Euro Marathon".

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Дистанции марафона будут начинаться и финишировать возле НСК "Олимпийский" и пролегать по ул. Большая Васильковская в направлении ст.м."Дворец Украина" и в обратном направлении через ул.Саксаганского до площади Победы и по проспекту Победы до ст.м. Шулявская.

 
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Изменения вносятся в движение троллейбусов маршрута №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 и 40к, а также в движение автобусов маршрутов № 2, 5, 20, 69 и 118.

 

 
 
 
 
 
 
 

На указанный период организуется движение бесплатных автобусных маршрутов № 3тр, 5тр и 14ТР.

Движение автобуса №3ТР - "Железнодорожный массив - ул. Жилянская" по трассе: Железнодорожный массив - ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул.Короленковская - ул. Тарасовская - ул.Жилянская - ул.Антоновича - ул.Ивана Федорова - ул.Протасов Яр - ул.Соломенская - ул.Волгоградская - Железнодорожный массив.

5ТР "Ст. м. "Нивки" - ст. м. "Площадь "Льва Толстого" по трассе: "Ст. м. "Нивки" - пр. Победы - ул. Гарматная - ул.Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - ул. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - пл.Льва Толстого - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко - пл. Победы - пр. Победы - ст. м. "Нивки".

14ТР "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ст. м. "Дворец Спорта" по трассе: Железнодорожный вокзал "Центральный - ул. Симона Петлюры - ул. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - Бессарабская площадь - ул. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

Украинская правда
Темы: Киевтранспортспорт
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