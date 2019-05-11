Оснований для роспуска парламента нет - Сыроид

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Суббота, 11 мая 2019, 20:13

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что оснований для роспуска парламента нет.

Об этом Сыроид заявила 11 мая во комментарии журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, "если парламент принимает решения, следовательно, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, тогда есть основания назначать досрочные выборы".

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - заявила вице-спикер ВР.

Сыроид добавила, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

"Парламент обещал принять закон о пропорциональной системе выборов по открытым спискам, еще есть время и он  должен это сделать", - напомнила сыроедов.

Она отметила, что рабочая группа "подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело только за профильным комитетом".

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Темы: Верховная Рада виборы Зеленский


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