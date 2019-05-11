Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оснований для роспуска парламента нет - Сыроид

Суббота, 11 мая 2019, 20:13

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что оснований для роспуска парламента нет.

Об этом Сыроид заявила 11 мая во комментарии журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, "если парламент принимает решения, следовательно, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, тогда есть основания назначать досрочные выборы".

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - заявила вице-спикер ВР.

Сыроид добавила, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

"Парламент обещал принять закон о пропорциональной системе выборов по открытым спискам, еще есть время и он  должен это сделать", - напомнила сыроедов.

Она отметила, что рабочая группа "подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело только за профильным комитетом".

Темы: Верховная РадавиборыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Верховная Рада
Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности – нардеп
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: