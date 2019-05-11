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План Зеленского на первые 100 дней почти готов - Данилюк

Суббота, 11 мая 2019, 23:38
План Зеленского на первые 100 дней почти готов - Данилюк

Программа новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые 100 дней готова на 95% и состоит из "приоритетов и путей реализации".

Об этом в интервью "Лига.net" заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк. 

По словам Данилюка, команда Зеленского в настоящее время занимается "разработкой плана на первые 100 дней", готовность которого он оценивает в 95%, и формированием команды.

"В команде достаточно людей без опыта воплощения изменений, они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время. ... Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям", - отметил он. 

Среди "приоритетов программы" Данилюк выделил борьбу с коррупцией, "наведение порядка в судебной системе", реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть  функций СБУ и Нацполиции. 

"Нужно также окончательно ликвидировать Налоговую милицию. У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов. Для этого потребуется ряд законодательных изменений и, соответственно, решений Верховной Рады", - заявил Данилюк. 

По его словам, в планах команды Зеленского  - перезапуск набора и аттестация судей.

"Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, - недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения, одиозные решения пересмотрим", - отметил Данилюк. 

"Мы - свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины, и это не только кадровые назначения. Это также, например, и отмена статьи за незаконное обогащение, которое создало напряжение во взаимодействии с МВФ и ЕС", - добавил он. 

"Есть еще много новаторских идей, например, как будет работать администрация президента. И другие инициативы. Но сейчас еще неподходящее время их раскрывать", - подытожил Данилюк. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийпрезидентАлександр Данилюк
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