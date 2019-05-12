На Кубе вводят ограничения на покупку продуктов и средств гигиены

Из-за финансового кризиса власти Кубы вводят ограничения на покупку некоторых пищевых продуктов и средств гигиены. Кубинцы смогут покупать только в ограниченном количестве курятину, рис, яйца, фасоль, колбасу, мыло, моющие средства и зубную пасту.

Об этом в пятницу заявила министр торговли Кубы Бетси Диас, передает DW со ссылкой на dpa.

По словам Диас, цель таких мероприятий - "справедливое и разумное" распределение дефицитных продуктов среди населения.

"Мы призываем к спокойствию", - заявила она.

Министр отметила, что нормы объема для растительного масла сохраняются в обычном объеме.

Правительство Кубы обвиняет в кризисе на острове и дефиците поставок продукции США, которые усилили против страны торговое эмбарго.

"Но экономисты видят причину проблемы в слабости собственного производства страны и зависимости от близкого союзника - Венесуэлы, которая сейчас также попала под санкции Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп требует от Кубы прекратить поддержку Венесуэлы", - пишет DW.

Агентство АР отмечает, что Куба импортирует примерно две трети своих продуктов на около 2 млрд долларов ежегодно.

"Частичный дефицит некоторых продуктов питания наблюдался в течение многих лет. Последние месяцы ощущался повышенный дефицит таких продуктов, как курятина или мука, повлекший большие очереди", - говорится в сообщении.