Безвизом с ЕС за 2 года воспользовались более 2 млн граждан Украины

С начала действия безвизового режима с Евросоюзом преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан.

Об этом сообщило в Facebook Представительство Украины при ЕС.

"Безвиз" успешно работает. Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан. Это феноменальные цифры.

Главное, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", - говорится в заявлении.

В Представительстве напомнили, что 11 мая 2017 года Совет ЕС принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Соединенного Королевства и Ирландии). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал.

"С дистанции двух лет нам приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей.

Именно через своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов невозможно ни одно развитие", - отметили в ведомстве.