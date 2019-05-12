С 13 мая на дорогах Украины будет больше радаров TruCam

С понедельника, 13 мая, количество радаров TruCam, которые фиксируют скорость на украинских дорогах, вырастет до 100.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает сайт МВД.

"До тех 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - подчеркнул он.

Отмечается, что в местах измерения скорости будут стоять предупреждающие знаки и служебные автомобили с включенными проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость.

Остается только одно - следить за знаками и не нарушать. И помнить, что скорость убивает", - заявил Белошицкий.

"Тем, кому такого настойчивого предупреждения недостаточно, грозит ответственность - штраф 255 грн. (превышение более 20 км/ч) или 510 грн. (более 50 км/ч)", - напомнили в полиции.

Напомним: