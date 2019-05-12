Преемница Меркель заявила, что не планирует возглавлять правительство ФРГ до 2021 года

430 просмотров
Воскресенье, 12 мая 2019, 06:03

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая поменяла Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявила, что не имеет амбиций возглавлять правительство Германии до 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Крамп-Карренбауэр отметила, что Меркель должна доработать на посту канцлера весь срок полномочий, поскольку такой выбор сделал народ ФРГ.

Она добавила, что имеет "очень хорошие отношения" с Меркель.

"Теперь, когда мы ведем избирательную кампанию (перед выборами в Европарламент - ред.), я много дней с ней разговариваю чаще, чем с мужем", - сказала глава ХДС.

Напомним:

  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр 7 декабря 2018 года вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС).
  • По данным опроса ADR, проведенного в марте, 59% немцев считают, что канцлер Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Германия Меркель


powered by lun.ua
Материалы по теме
Война на Донбассе: В Бундестаге выступили с инициативой об активизации мирного процесса 9 мая 2019, 21:51
В Польше заявили, что не покупают уголь из Донбасса и обвинили в этом Германию 7 мая 2019, 03:19
Правила добрососедства с Россией? Раскаяние россиян и усвоение агрессором урока 6 мая 2019, 21:04
Все новости
Главные новости
Безвизом с ЕС за 2 года воспользовались более 2 млн граждан Украины
У Зеленского рассказали, как будут сотрудничать с Верховной Радой
Садового переизбрали лидером "Самопомочи"
В воскресенье в Киеве изменят движение транспорта: марафон
Все новости
исследование

Два вида кишечных бактерий могут быть связаны с депрессией

рейтинги

10 лучших городов мира для любителей еды

еда

Почему не стоит бояться здоровых углеводов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів