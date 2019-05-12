Преемница Меркель заявила, что не планирует возглавлять правительство ФРГ до 2021 года
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Воскресенье, 12 мая 2019, 06:03
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая поменяла Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявила, что не имеет амбиций возглавлять правительство Германии до 2021 года.
Об этом сообщает Reuters.
Крамп-Карренбауэр отметила, что Меркель должна доработать на посту канцлера весь срок полномочий, поскольку такой выбор сделал народ ФРГ.
Она добавила, что имеет "очень хорошие отношения" с Меркель.
"Теперь, когда мы ведем избирательную кампанию (перед выборами в Европарламент - ред.), я много дней с ней разговариваю чаще, чем с мужем", - сказала глава ХДС.
Напомним:
- Аннегрет Крамп-Карренбауэр 7 декабря 2018 года вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС).
- По данным опроса ADR, проведенного в марте, 59% немцев считают, что канцлер Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы.
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