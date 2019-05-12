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Преемница Меркель заявила, что не планирует возглавлять правительство ФРГ до 2021 года

Воскресенье, 12 мая 2019, 06:03

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая поменяла Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявила, что не имеет амбиций возглавлять правительство Германии до 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Крамп-Карренбауэр отметила, что Меркель должна доработать на посту канцлера весь срок полномочий, поскольку такой выбор сделал народ ФРГ.

Она добавила, что имеет "очень хорошие отношения" с Меркель.

"Теперь, когда мы ведем избирательную кампанию (перед выборами в Европарламент - ред.), я много дней с ней разговариваю чаще, чем с мужем", - сказала глава ХДС.

Напомним:

  • Аннегрет Крамп-Карренбауэр 7 декабря 2018 года вместо Меркель избрали председателем Христианско-демократического союза (ХДС).
  • По данным опроса ADR, проведенного в марте, 59% немцев считают, что канцлер Ангела Меркель должна остаться на своем посту до 2021 года, когда в стране пройдут очередные федеральные выборы.

Темы: ГерманияМеркель
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