Пентагон не планирует досрочно отзывать военных из мексиканской границы

И.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон не намерен досрочно отзывать американских военнослужащих из мексиканской границы, пока граница не будет в безопасности.

Об этом сообщает DW.

"Мы не уйдем, пока границу с Мексикой не будет в безопасности", - подчеркнул Шанахан.

Ожидается, что военнослужащие США будут находиться в регионе до конца сентября текущего года.

Шанахан отметил, что сейчас на приграничных территориях размещены более 4300 американских солдат, которые занимаются строительством участков стены и помогают погранично-таможенной службе США в решении логистических задач.

При этом военнослужащим запрещено выполнять правоохранительные функции.

"10 мая Минобороны США выделило почти 1,5 млрд долларов на строительство 125-километрового участка стены на границе с Мексикой в ​​штатах Аризона и Техас. В конце марта Пентагон уже выделял 1 млрд долларов на строительство другой секции в Техасе", - пишет DW.