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Пентагон не планирует досрочно отзывать военных из мексиканской границы

Воскресенье, 12 мая 2019, 06:33

И.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон не намерен досрочно отзывать американских военнослужащих из мексиканской границы, пока граница не будет в безопасности.

Об этом сообщает DW.

"Мы не уйдем, пока границу с Мексикой не будет в безопасности", - подчеркнул Шанахан.

Ожидается, что военнослужащие США будут находиться в регионе до конца сентября текущего года.

Шанахан отметил, что сейчас на приграничных территориях размещены более 4300 американских солдат, которые занимаются строительством участков стены и помогают погранично-таможенной службе США в решении логистических задач.

При этом военнослужащим запрещено выполнять правоохранительные функции.

"10 мая Минобороны США выделило почти 1,5 млрд долларов на строительство 125-километрового участка стены на границе с Мексикой в ​​штатах Аризона и Техас. В конце марта Пентагон уже выделял 1 млрд долларов на строительство другой секции в Техасе", - пишет DW.

Темы: СШАМексикаграница
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