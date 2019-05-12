Антиправительственные протесты в столице Албании: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Несколько тысяч протестующих в субботу, 11 мая, собрались перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эдди Рамы. Они начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает DW.

Представители экстренных служб заявили, что пострадали по меньшей мере 12 полицейских.

Отмечается, что протесты в Албании начались в феврале - оппозиционеры требуют провести новые выборы и отставки Эдди Рамы, который занимает свой пост с 2013 года.

"Правящую Албанскую социалистическую партию и ее голову обвиняют в махинациях на выборах и коррупции. В конце февраля более 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста", - говорится в сообщении.

Лидер демократов Люльзим Баша заявил, что намерен продолжить протесты.

Выступая перед демонстрантами, он подчеркнул необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на другие страны Европы.