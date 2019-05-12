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В ближайшие дни в Украине будут идти теплые дожди и грозы

Воскресенье, 12 мая 2019, 09:08
В ближайшие дни в Украине будут идти теплые дожди и грозы

В воскресенье, 12 мая, в Украине днем ​​местами ожидается кратковременный дождь и гроза, переменная облачность.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр, ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

 

Температура ночью 6-11°, днем ​​18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем ​​11-16°.

В Киеве в воскресенье переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем ​​около 20°.

По области переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​18-23°.

13 мая в Украине, 14 мая в западных, северных и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​19-24°, в западных областях 14 мая 15-20°.

 

В Киеве и области 13-14 мая переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​19-24°.

 

15-16 мая в западной части Украины временами грозовые дожди, в северных областях днем ​​15 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

 

Температура ночью 8-14°, днем ​​20-26°, в западных областях 14-19°.

 

В Киеве и области 15-16 мая без осадков. Температура ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

Украинская правда
Темы: погода
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