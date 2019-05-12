В Кабуле убили журналистку-правозащитницу

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Воскресенье, 12 мая 2019, 09:39

В Кабуле в субботу утром убили известную телевизионную журналистку Мену Мангаль, которая боролась за права женщин.

В полиции сообщили, что нападение произошло возле рынка в столице Афганистана, пишет Радио Свобода.

Очевидцы рассказали, что стреляли два человека на мотоцикле. Нападавших разыскивают. Сообщается, что в момент смертельного нападения женщина ждала авто, которым должна была ехать на работу.

Мангаль работала советником по вопросам культуры в парламенте Афганистана. Кроме того, в течение более чем десяти лет она вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV.

На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности, право на работу и образование.

Отмечается, что Мангаль рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее заставили выйти замуж. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

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Темы: Афганистан


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