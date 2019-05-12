В Киеве проходит Шествие матерей

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Воскресенье, 12 мая 2019, 10:56

В центре Киева началось ежегодное Шествие матерей, цель которой привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших воинов АТО / ООС, многодетных, матерей с онкозаболеваниями детьми.

 
Все фото - Укринформ

Как сообщает Укринформ, в мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из них - это матери погибших воинов, несущие портреты.

 

Все желающие могут подписать открытки "Несколько теплых слов маме героя".

 

Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести до Владимирского собора.

На площади выступает военный оркестр. Участники почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к "Народной Стене Памяти".

 

Сейчас шествие отправилось от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета.

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.

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Темы: Киев акции


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