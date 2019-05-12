В Киеве сожгли машину главреда телеканала

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Воскресенье, 12 мая 2019, 13:00
Скриншот видео

В Киеве в ночь на воскресенье сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 4-30 мою машину подожгли. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - написал он.

Егоров добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

"Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит", - добавил он.

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Темы: телевидение криминал пожар


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