В Киеве сожгли машину главреда телеканала

В Киеве в ночь на воскресенье сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 4-30 мою машину подожгли. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - написал он.

Егоров добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

"Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит", - добавил он.