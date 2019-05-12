В Киеве сожгли машину главреда телеканала

В Киеве в ночь на воскресенье сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 4-30 мою машину подожгли. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - написал он.

Егоров добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

"Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит", - добавил он.

Позже Егоров сообщил, что следственно-оперативная группа взяла части автомобиля для экспертизы.

"Источник возгорания находился под передней левой частью автомобиля. Машина - на дизеле, новая ... По моим данным, пожарные уже передали информацию в полицию. Статью, по которой возбуждено дело, еще не сообщили", - отметил он.

Также он добавил, что общался с представителями ОБСЕ: "Рассказал, что знаю на данный момент. Они обеспокоены ситуацией в Украине и участившимися поджогами автомобилей журналистов".