В Киеве сожгли машину главреда телеканала
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Воскресенье, 12 мая 2019, 13:00
В Киеве в ночь на воскресенье сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня в 4-30 мою машину подожгли. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог", - написал он.
Егоров добавил, что в результате пожара никто не пострадал.
"Пожарные и полиция свою работу сделали, спасибо, приехали оперативно. Машина восстановлению не подлежит", - добавил он.
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