Помпео летит к Путину, поговорит и об Украине

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Воскресенье, 12 мая 2019, 21:52

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в Госдепартаменте США, в Москву Помпео должен прибыть 13 мая, пишет "Радио Свобода".

Это первый визит Помпео в Россию на должности госсекретаря США.

В частности, в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.

14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.

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Темы: США Росcия Путин


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