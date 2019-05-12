Помпео летит к Путину, поговорит и об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в Госдепартаменте США, в Москву Помпео должен прибыть 13 мая, пишет "Радио Свобода".

Это первый визит Помпео в Россию на должности госсекретаря США.

В частности, в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.

14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.