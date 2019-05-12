Офис премьєр-министра Албании забросали "коктейлями Молотова"
Воскресенье, 12 мая 2019, 22:57
В столице Албании участники массовых акций протеста забросали офис премьер-министра Эди Рамы "коктейлями Молотова".
Как сообщает ВВС, участие в акциях против действующего главы правительства 12 мая принимают тысячи человек.
Антиправительственные демонстрации длятся в Албании уже несколько месяцев, протестующие обвиняют Раму в фальсификации выборов и коррупции.
Как отмечает ВВС, лидер оппозиции Лульзим Баша призывает участников акций "продолжать протесты, пока Рама не покинет свой пост".