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Офис премьєр-министра Албании забросали "коктейлями Молотова"

Воскресенье, 12 мая 2019, 22:57

В столице Албании участники массовых акций протеста забросали офис премьер-министра Эди Рамы "коктейлями Молотова". 

Как сообщает ВВС, участие в акциях против действующего главы правительства 12 мая принимают тысячи человек.  

Антиправительственные демонстрации длятся в Албании уже несколько месяцев, протестующие обвиняют Раму в фальсификации выборов и коррупции. 

Как отмечает ВВС, лидер оппозиции Лульзим Баша призывает участников акций "продолжать протесты, пока Рама не покинет свой пост". 

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Темы: Албаниямитинги
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