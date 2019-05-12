О награждении Лысова просил епископ ПЦУ Драбинко

О награждении экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова просил епископ ПЦУ, митрополит Александр Драбинко.

Об этом 12 мая сообщил сам Драбинко в Facebook.

Он отметил, что Лысов "был патриотом Украины не с 2018 года": "Будучи духовным чадом покойного митрополита Владимира, он уже много лет был сторонником канонической независимости Украинской Церкви".

"Лысов - не только патриот Украины и церковный меценат, но и глава Приходского Совета Свято-Преображенского Собора на Теремках - храма, который одним из первых присоединился к Православной Церкви Украины в 2018 году. В свое время я был первым архиереем УПЦ Московского Патриархата, который письменно обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Православной Церкви в Украине Томос об автокефалии, но перед тем, как подписать это обращение, имел продолжительную беседу о судьбе украинского православия с Лысовым", - сообщил Драбинко.

По его словам, во время разговора Лысов сказал: "Владыко, делайте по совести, а я, как председатель приходского Совета, вас всегда поддержу".

"Получив такой ответ и поддержку, я смог бороться за Томос дальше ... Мы получили из рук Вселенского Патриарха Томос об автокефалии. ... Споры ушли в прошлое, а православные украинцы получили твердую каноническую почву для объединения. ... Не стоит забывать имена тех, кто в свое время поддержал Украинскую Церковь в судьбоносное время, одно из таких имен - имя Игоря Лысова, которому я лично низко кланяюсь за его участие в борьбе за Томос", - отметил митрополит.

Напомним,