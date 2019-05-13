В киевском метро задержали мужчину с гранатами
Правоохранители Киевского метрополитена на станции "Вокзальная" задержали злоумышленника, который пытался перевезти в подземке гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Подозрительного мужчину увидели в вестибюле станции и пригласили в комнату полиции.
Во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.
"Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.
"Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы ", - подытожил Никонов.