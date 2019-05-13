Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В киевском метро задержали мужчину с гранатами

Понедельник, 13 мая 2019, 16:13

Правоохранители Киевского метрополитена на станции "Вокзальная" задержали злоумышленника, который пытался перевезти в подземке гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Подозрительного мужчину увидели в вестибюле станции и пригласили в комнату полиции.

Во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним. 

 

"Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.

"Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы ", - подытожил Никонов.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: