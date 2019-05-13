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На границе задержали двух россиян: говорят, что сбежали в Украину за убежищем

Понедельник, 13 мая 2019, 17:54

Пограничники задержали двух нарушителей границы с российским гражданством, которые заявили, что хотят получить политическое убежище в Украине.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что россияне направлялись в Украине вне пунктов пропуска.

Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за преследования.

"В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно – продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти", – говорится в сообщении.

Также россиянин говорит, что создал в интернете страницу, на которой выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров.

Из-за этого ему и его семье якобы начали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

"В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека", – отмечают пограничники.

Продолжаются проверочные мероприятия.

В ведомстве также добавили, что обычно Украины принимает таких беглецов, в частности, "учитывая то, что в России существует реальная угроза их жизни и здоровью".

В то же время, сотрудник управления по борьбе с тероризомом Госпогранслужбы отметил, что основания для предоставления статуса беженца тщательно изучаются соответствующими государственными органами.

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