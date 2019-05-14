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Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе: Украина заняла 35 место из 49

Вторник, 14 мая 2019, 04:28

В ежегодном рейтинге "Радужная Европа" по ситуации с защитой прав ЛГБТ на континенте Украина заняла 35 место из 49.

Рейтинг составила правозащитная группа ILGA-Europe.

Отмечается, что в рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, полностью равные права для меньшинств в обществе).

Украина получила 21,52%, пропустив вперед Италию, в которой на 0,01% больше.

Возглавила рейтинг Мальта с результатом 90,35%, на втором месте - Бельгия (73,08%), в первой пятерке также Люксембург (70,40%), Финляндия (69,27%) и Дания (67,86%).

 

Рейтинг замыкают Россия (10,20%), Армения (6,4%), Турция (5,16%) и Азербайджан (3,33%).

Для составления рейтинга в каждой стране изучается ряд показателей, в частности равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений.

Темы: ЛГБТ
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