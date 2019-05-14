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Разумков пояснил, что повлияет на решение Зеленского о Раде

Вторник, 14 мая 2019, 09:06
Разумков пояснил, что повлияет на решение Зеленского о Раде

Решение новоизбранного президента Владимира Зеленского, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий народных депутатов.

Об этом заявил его политический советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вечером 13 мая, сообщает "Громадське".

"Если мы говорим о роспуске парламента, то вопрос в том, что будет делать парламент", – сказал он.

Примером негативного шага со стороны депутатов Разумков назвал законопроект о президенте, который на заседании 22 апреля призвала принять вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

По словам советника, такой закон существенно ограничил бы власть Зеленского и не дал ему выполнить обещания, озвученные избирателям.

"Отдельные народные депутаты, представители руководства парламента говорили о том, что можно попробовать принять этот закон, который фактически не только ограничивал права и обязанности президента, но и в определенной степени нарушал Конституцию", – отметил Разумков.

"Ведь многие из этих функций, которые хотели упростить вероятным законом, они относятся к конституционным полномочиям президента – и таким образом происходила ликвидация института президентства, переходили чуть ли не к парламентской республике", – добавил он.

Ранее сам Зеленский заявил, что о роспуске парламента говорить рано.

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.

Темы: ЗеленскийВерховная Радавиборы
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