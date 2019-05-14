АМКУ отказал "Энергоатому" в расследовании формулы "Роттердам+"

Антимонопольный комитет отказал "Энергоатому" в начале рассмотрения дела о возможном нарушении конкурентного законодательства в действиях НКРЭКУ при утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии 3 года назад.

Об этом АМКУ сообщил государственной компании письмом от 17 апреля, сообщают "Наші гроші".

Речь идет о постановлении от 16 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" (№289).

"Энергоатом" указал Антимонопольному комитету на антиконкурентные действия НКРЭКУ в виде предоставления отдельным субъектам хозяйствования преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам.

Как указано в документе, за время действия постановления – с марта 2016 года по апрель 2019 года – доля "Энергоатома" на рынке генерации электроэнергии возросла с 53% до 54%.

При этом тариф атомщиков вырос только с 47 до 57 копеек за киловатт-час, то есть меньше чем на четверть. За тот же период доля тепловой генерации уменьшилась с 32% до 30%, но тариф вырос с 88 до 177 копеек за кВт*ч, то есть в два раза.

То есть прирост тарифа теплогенерации при падении ее части оказался более чем в десять раз больше от прироста "атомого" тарифа.

Из приведенных данных АМКУ сделал вывод, что за это время на рынке не произошло перераспределения долей между участниками рынка генерации.

Также АМКУ отметил, что в постановлении №289 индикативную цену угля определяют на основании средней цены в портах Амстердам – ​​Роттердам – ​​Антеверпен за 12 месяцев. В Методике, утвержденной постановлением №990, цена на ураносодержащее сырье определяется из долгосрочных и краткосрочных котировок.

Из этого АМКУ делает вывод, что в указанном постановлении одинаковы подходы и принципы к формированию размера топливной составляющей в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую производителями, работающими по ценовым заявкам.

Поэтому, несмотря на разный рост тарифов для различных производителей электроэнергии, АМКУ сделал вывод об "отсутствии негативного влияния постановления №289 на экономическую конкуренцию" – и на этом основании отказал "Энергоатому" в рассмотрении дела.

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Решение АМКУ подписала заместитель главы комитета Мария Нижник. Она также была главной по делу в отношении злоупотребления монопольным положением компаний ДТЭК, которое по предложению Нижник было закрыто решением АМКУ в декабре 2018 года.

Тогда госуполномоченный Светлана Панаиотиди была единственной из присутствовавших на заседании Комитета, кто голосовал против.

Также Панаиотиди и еще одна госуполномоченная Агия Загребельская в апреле проголосовали против дачи разрешения ДТЭКу приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Это приобретение делало группу Рината Ахметова владельцем наибольшего количества распределительных мощностей в Украине. Также связанные с облэнерго снабжающие компании обслуживают более 11 млн человек, живущих в областях, обслуживаемых облэнерго ДТЭКа.

В 2016 году глава АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+".

Формула учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом деле, почти весь уголь доставляется к ТЭС с Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому "плюс" в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Ахметова.

Сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент введения формулы "Роттердам+" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, перед назначением также работавший в компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики и углепрома в период разработки "Роттердама+" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ за "Роттердам+".