Самолет на Египет экстренно садился в Одессе из-за "минирования"

Самолет, совершавший рейс из Киева в Египет утром 17 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Посадка была связана с анонимным сообщением о взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета.

"Около 5 утра в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение от Украэроруха о том, что борт сообщением "Борисполь" – Шарм-эль-Шейх был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о заминировании", – отметил Тракало.

По его словам, самолет авиакомпании Wind Rose посадили около 4:30.

"На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов", – рассказал спикер полиции.

Согласно расписанию на сайте "Борисполя", самолет, который вынужденно сел в Одессе, вылетел из столицы в 03:20.

По данным издания "Думская", после проверки, в 10:20 самолет снова полетел в Египет.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к авиакомпании, однако там отказались предоставлять информацию по телефону.