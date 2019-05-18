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У Зеленского планируют провести "аудит государства" и перепись населения

Суббота, 18 мая 2019, 02:08

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства", в том числе перепись населения, чтобы понять, в каком состоянии находится Украина.

Об этом в ефри телеканала "112 Украина" заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, вопрос о переписи населения является у них "одним из первых".

"Мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того, чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс.

На сегодня - у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней - это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство", - сказал он.

Идеолог команды Зеленского добавил, что будут привлекаться и украинские институты, на которых возложена эта обязанность законом, и обязательно международные институты.

По его словам, от результатов переписи населения зависят, в частности, количество депутатов в Верховной Раде и социальные программы.

"Это же не нормально, что у нас сегодня - мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее - люди, которые никогда там не были.

Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать", - добавил Стефанчук.

Напомним:

  • Кабинет министров перенес проведение всеукраинской переписи населения сначала с 2013 года на 2016 год, а затем с 2016-го на 2020 год.
  • Предыдущая перепись населения состоялась еще в 2001 году.
  • В апреле 2017 года вице-премьер Павел Розенко оценивал стоимостьвсеукраинской переписи населения в 1 миллиард гривен.

Темы: Зеленский
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