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Экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам колонии за шпионаж в пользу Китая

Воскресенье, 19 мая 2019, 04:01

Суд штата Вирджиния приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), 62-летнего Кевина Мэллори, до 20 лет лишения свободы и 5 лет пребывания под наблюдением за продаж секретных документов Китая.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Обвинение требовало приговорить Мэлори к пожизненному заключению, его адвокаты просили вынести приговор в виде 10 лет тюрьмы.

По версии следствия, Мэллори в 2017 году во время поездок в Шанхай продал китайской разведке три "оборонительных документа" за 25 тысяч долларов.

Два из них были секретными, а третий - "совершенно секретный". По данным ФБР, всего Мэллори мог продать китайской стороне до 8 таких документов.

Экс-сотрудник ЦРУ признал свою вину. Он заявил, что сделал это, чтобы получить от китайских партнеров информацию, имеющую интерес для США. Адвокаты Мэллори планируют обжаловать приговор.

Мэллори свободно владеет китайским языком. Он был спецагентом службы безопасности Госдепа, а затем перешел в разведку ЦРУ.

Темы: СШАКитайшпионаж
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