Опрос CNN: Рейтинги Трампа - самые высокие за два года

После завершения расследования спецпрокурора Мюллера, которое не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ, рейтинг президента США достиг самой высокой отметки с апреля 2017 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные телеканалом CNN в среду.

Подчеркивается, что работу Трампа одобряют 43% опрошенных, в то же время 52% - не одобряют.

В то же время, 59% опрошенных не видят необходимости в импичменте (37% считают иначе).

Кроме этого, участников опроса просили ответить, считают ли они, что Трамп препятствовал правосудию в ходе расследования Мюллера. 48% ответили утвердительно, 45% отрицают. 88% хотят, чтобы Конгресс расследовал это.

Опрос CNN провели среди 1007 взрослых в течение 25-28 апреля.

Напомним: