Опрос CNN: Рейтинги Трампа - самые высокие за два года

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Четверг, 2 мая 2019, 02:47

После завершения расследования спецпрокурора Мюллера, которое не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ, рейтинг президента США достиг самой высокой отметки с апреля 2017 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные телеканалом CNN в среду.

Подчеркивается, что работу Трампа одобряют 43% опрошенных, в то же время 52% - не одобряют.

В то же время, 59% опрошенных не видят необходимости в импичменте (37% считают иначе).

Кроме этого, участников опроса просили ответить, считают ли они, что Трамп препятствовал правосудию в ходе расследования Мюллера. 48% ответили утвердительно, 45% отрицают. 88% хотят, чтобы Конгресс расследовал это.

Опрос CNN провели среди 1007 взрослых в течение 25-28 апреля.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По данным опроса Hill-HarrisX, проведенном впервые после выдвижения Байденом своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, бывший вице-президент США опережает Трампа на шесть процентных пунктов.  43% опрошенных заявили, что выберут президентом Байдена, а 37% - Трампа.

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Темы: Трамп США
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