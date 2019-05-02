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Наблюдатели ООН считают расследование трагедии 2 мая в Одессе неэффективным

Четверг, 2 мая 2019, 12:23

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения полного расследования трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом идет речь в аналитической записке миссии, представленной в четверг в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"ММПЧУ с обеспокоенностью отмечает, что власти не сделали все необходимое для обеспечения безотлагательного, независимого и непредвзятого расследования убийств и насильственных смертей, имевших место в ходе насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия", – говорится в документе.

В ООН констатировали, что пять лет спустя никто не привлечен к ответственности.

Некоторые уголовные производства, зарегистрированные после этих трагических событий, застряли на этапе досудебного расследования, другие – на этапе судебного разбирательства, из чего можно предположить об отсутствии со стороны властей реальной заинтересованности в обеспечении справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности", – говорится в записке.

В Мониторинговой миссии выразили обеспокоенность тем, что расследование полицией столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, "может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости, учитывая утверждения о возможной причастности правоохранительных органов к этому делу".

Кроме того, в ООН отмечают, что расследование столкновений в центре города представляется избирательным.

"Из 29 лиц, которым предъявлено обвинение в связи с вышеупомянутыми столкновениями, 28 являются сторонниками федерализации. В то же время, пять лет спустя, полиция не установила конкретных лиц, ответственных за пожар в Доме профсоюзов", – рассказали в ММПЧУ.

Напомним: 

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители расследуют около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
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