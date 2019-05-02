В штабе Зеленского к инаугурации готовят "фишечки"
В избирательном штабе победителя выборов президента Владимира Зеленского готовят сюрпризы к его инаугурации.
Об этом в интервью видеопроекту УП "Четко интервью" рассказал соратник Владимира Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк.
В частности, на вопрос, как в команде Зеленского готовятся к инаугурации и когда вообще она будет, Костюк ответил:
"Пока не знаем. Мне кажется, что ЦИК должен назначать дату инаугурации (на самом деле - Верховная Рада - УП). А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем".
По словам Костюка, в Зе!команде подумывали над изменением места инаугурации, но пока решили придерживаться исторической традиции.
"Мы, кстати, думали, можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-нибудь придумаем", - сказал соратник Зеленского.
При этом Костюк отметил, что в штабе готовят необычную церемонию.
"Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно".
Напомним:
- В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что до инаугурации не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.
- Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".
- 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов президента: Зеленского поддержали 73,22% избирателей.