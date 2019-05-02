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В штабе Зеленского к инаугурации готовят "фишечки"

Четверг, 2 мая 2019, 13:25

В избирательном штабе победителя выборов президента Владимира Зеленского готовят сюрпризы к его инаугурации.

Об этом в интервью видеопроекту УП "Четко интервью" рассказал соратник Владимира Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк.

В частности, на вопрос, как в команде Зеленского готовятся к инаугурации и когда вообще она будет, Костюк ответил:

"Пока не знаем. Мне кажется, что ЦИК должен назначать дату инаугурации (на самом деле - Верховная Рада - УП). А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем".

По словам Костюка, в Зе!команде подумывали над изменением места инаугурации, но пока решили придерживаться исторической традиции.

"Мы, кстати, думали, можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-нибудь придумаем", - сказал соратник Зеленского.

При этом Костюк отметил, что в штабе готовят необычную церемонию.

"Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно".

Напомним:

  • В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что до инаугурации не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.
  • Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".
  • 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов президента: Зеленского поддержали 73,22% избирателей.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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