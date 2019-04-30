ЦИК объявила официальные результаты выборов президента

По данным окончательных результатов выборов президента шоумен Владимир Зеленский почти на 48,77 процентных пункта опередил Петра Порошенко во втором туре.

Об этом стало известно 30 апреля во время брифинга Центральной избирательной комиссии.

"Количество голосов избирателей поданных за каждого кандидата: Зеленский Владимир – 13 541 528 голосов, Порошенко Петр 4 522 450 голосов избирателей.

Процент голосов избирателей поданных за каждого кандидата в отношении голосов избирателей, принявших участие в голосовании: Зеленский - 73,22%, Порошенко - 24,45%", - зачитала протокол председатель комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, явка во втором туре выборов составила 18 491 837 избирателей, то есть 61,37%.

фото: ОПОРА

"По итогам повторного голосования 21 апреля избранным президентом Украины является кандидат Зеленский Владимир", - заявила Слипачук.

Во время заседания ЦИК члены комиссии отчитывались о голосовании в каждом территориальном избирательном округе.

После этого комиссия составила общий протокол с окончательными результатами.

Протокол подписали представители кандидатов.

Наибольшую поддержку Зеленский получил в Луганской области - 89,44%, 87,21% - в Одесской, 85,52% - Николаевской, 86,55% - Запорожской, 86,94% - Донецкой, 87,25% - Днепропетровской, 86,88% - Харьковской.

Порошенко опередил оппонента только во Львовской области и заграничном округе.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов, то есть не позднее 1 июня.

Дату инаугурации утверждает Верховная Рада, которая должна принять соответствующее решение по представлению спикера не менее 226 голосами.

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