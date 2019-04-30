ЦИК объявила официальные результаты выборов президента

По данным окончательных результатов выборов президента шоумен Владимир Зеленский почти на 48,77 процентных пункта опередил Петра Порошенко во втором туре.

Об этом стало известно 30 апреля во время брифинга Центральной избирательной комиссии.

"Количество голосов избирателей поданных за каждого кандидата: Зеленский Владимир – 13 541 528 голосов, Порошенко Петр – 4 522 450 голосов избирателей.

Процент голосов избирателей поданных за каждого кандидата в отношении голосов избирателей, принявших участие в голосовании: Зеленский – 73,22%, Порошенко – 24,45%", - зачитала протокол председатель комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, явка во втором туре выборов составила 18 491 837 избирателей, то есть 61,37%. При этом 427 841 бюллетеней признаны недействительными.

фото: ОПОРА

"ЦИК объявила, что по итогам повторного голосования 21 апреля на очередных выборах президента избранным президентом Украины является кандидат на пост Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель ООО "Квартал 95", проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - зачитала Слипачук.

Во время заседания ЦИК члены комиссии отчитывались о голосовании в каждом территориальном избирательном округе.

После этого комиссия составила общий протокол с окончательными результатами.

Протокол подписали представители кандидатов и 15 членов комиссии.

Наибольшую поддержку Зеленский получил в Луганской области - 89,44%, 87,21% - в Одесской, 85,52% - Николаевской, 86,55% - Запорожской, 86,94% - Донецкой, 87,25% - Днепропетровской, 86,88% - Харьковской.

Порошенко опередил оппонента только во Львовской области и заграничном округе.

Результати волевиявлення у закордонному виборчому окрузі pic.twitter.com/SuQ9YrRcXR — Civil Network OPORA (@opora) 30 квітня 2019 р.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов, то есть не позднее 1 июня.

Дату инаугурации утверждает Верховная Рада, которая должна принять соответствующее решение по представлению спикера не менее 226 голосами.

Як голосували у Львівській області pic.twitter.com/T0kW4CXLXa — Civil Network OPORA (@opora) 30 квітня 2019 р.

Напомним: