В апреле в Киеве было 8 дней заморозков и неделя летнего тепла

Нынешний месяц апрель в Киеве был контрастным, но среднемесячная температура воздуха составила +10,6°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Об этом сообщает 2 мая сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0° теплее, а вторая декада - на 0,4° холоднее нормы. Контрастность апреля подчеркивает то, что 8 дней было с заморозками на поверхности почвы, а 7 дней уже были с летней температурой выше 15,0°.

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 23,2°, а холоднее всего - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 0,4° С.

По данным наблюдений метеостанции, осадков в столице выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

Напомним: