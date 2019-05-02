Зеленский на встрече с муфтиями говорил о диалоге с Донбассом и Крымом

Победитель выборов президента Владимир Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями и отметил, что стремится к "миру между верующими разных религий".

Разговор состоялся после того, как муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице Facebook поинтересовался возможностью такой встречи.

Исмагилов отмечает, что после публикации ему позвонила помощница Зеленского и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других духовных управлений.

"В целом - впечатления положительные. Больше всего удивила скорость реакции команды господина Зеленского, и чрезвычайная открытость господина Зеленского, который почти 2 часа общался с нами и выслушал каждого из присутствующих", - пишет муфтий.

"Я в своем слове подчеркнул важность тех высочайших религиозных прав и свобод, задекларированных в Конституции и законах Украины, активное участие мусульман в защите единства и свободы Украины, нашу положительную роль в развитии гражданского общества, активную благотворительную деятельность, и открытость к межрелигиозному диалогу и сотрудничествк с украинцами других мировоззренческих позиций ", - говорит Исмагилов.

Муфтии рассказывали об арестах и ​​нарушения прав и свобод мусульман на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

По данным пресс-службы Зеленского, он подчеркнул необходимость "начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой - начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Отмечается, что на встрече также шла речь, в частности, о возможности международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств.

Зеленскому подарили перевод Корана на украинский язык и керамическую картину с традиционным мусульманским орнаментом.

Ранее Зеленский встретился с лидерами Православных Церквей: в частности с предстоятелем автокефальной Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом ПЦУ Филаретом, а также с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.